ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಲಿ: ಬಜೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಕರೆದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದೂರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, 'ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜತೆಗೆ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೂಲ ಆದಾಯವಾಗಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಮಳಿಗೆದಾರರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ₹2.50 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 10 - 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹5.50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ₹2.45 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ, ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಕಡೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೀದಿನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು, ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'₹1ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಳಿಗೆಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. ಮರಯ್ಯ, ಆಲಗೂಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಲಗೂಡು ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ ರಾಜು, ಸಿ.ಮಹದೇವ್, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಸೋಮು, ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್, ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಪಾಲಪುರ ರವೀಂದ್ರ, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರ ಕೆಂಚಪ್ಪ,
ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುದ್ದುಬೀರನಹುಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಹೇಶ್, ಆಲಗೂಡು ನಾಗರಾಜು, ನಟೇಶ್, ಎಂ.ಮಿಥುನ್, ಆಲಗೂಡು ರಾಜು, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಂದ್ರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಚಂಪಾಶ್ರೀ, ಹರೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಸಲಹೆಗಳು

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮ