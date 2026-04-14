ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಏ. 15ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಪೇಟ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೇಟದ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಬನಾರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗಂಡುಬೇರುಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಐದು ದಿನ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಪೇಟ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ನಂದನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪೇಟವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 15ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರದಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>