ಮೈಸೂರು: ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ವಾಕ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು, ಐಎಎಂಎಎಸ್, ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ನೇಚರ್ ವಾಕ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ (ಡಿಐಜಿ) ಕೆ.ಸಿ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>7 ಕಿ.ಮೀ. ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂದೀಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂದೀಪ್ ಜುಂಬಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>