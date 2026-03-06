ಸರಗೂರು: ನೂರಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಸರಗೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಸ್ಕೂರು ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಗು ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾಳೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೂರಾಳೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನುಗು ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಯ್ದು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಸೇವೆ, ಸತ್ತಿಗೆ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದರು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು</p>.<p>ಸರಗೂರು ಠಾಣಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರಣ್, ಎಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತೀಶ್, ಸುರೇಶ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್, ಅನಂದ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹುಸ್ಕೂರು ಹಾಡಿ, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯೂರು, ಬೆದ್ದಲಪುರ, ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗುಡಿಲು, ಸರಗೂರು, ಹಲಸೂರು, ಹೊಸ ಬೀರ್ವಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕ, ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>