ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು: ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು

<p><strong>ಸರಗೂರು</strong>: 'ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ- ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ನುಗು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಸಿ.ತಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನುಗು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನುಗು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾಂಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ, ಮುತ್ತಿಗೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 90ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿವೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ದಿ.ಆರ್.ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿ.ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ. ಶಾಸಕನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸರಗೂರಿಗೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ನೂರು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಒತ್ತು:</strong></p>.<p>ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಸಿ.ತಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಂ.ಸಿ. ತಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡಿಕೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರು, ಭವನೀಶ್, ನಿಜಗುಣ, ರಾಜಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, ಮಹದೇವಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಂದೀಶ್, ಶೇಖರ್, ಮಹದೇವಗೌಡ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಬಿ.ಆನಂದ್, ದೇವರಾಜು, ಜಿನ್ನಪ್ಪ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಅರವಿಂದ, ರೇವಣ್ಣ, ಎಂ.ಬಿ.ಮಂಜು, ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಮಂಜು, ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>