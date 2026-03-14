ಒಡಿಶಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸ

ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ'ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದಿಯ ವಂಡರ್ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂಟು ಶಾಸಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಯೂರ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಸುಮಕುಮಾರ್ ಜೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ತಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂತರ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಬಿಡದಿಗೆ ವಾಪಸಾಯಿತು.