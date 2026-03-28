ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಕೆ.ವಿ.ಕಾವ್ಯರಾಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹26.26 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ಅನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ವಿ.ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಜೆಟ್ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹2436.57 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹2410.31 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹26.26 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹2.50 ಕೋಟಿ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹72 ಲಕ್ಷ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹34.24 ಲಕ್ಷ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹33 ಲಕ್ಷ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ₹25 ಲಕ್ಷ, ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ₹14 ಲಕ್ಷ, ಇತರೆ ಆದಾಯದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ: '2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೇತನ ಅನುದಾನ ₹2.50 ಕೋಟಿ, ಬಂಡವಾಳ ಸೃಜನೆ ಅನುದಾನ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ₹ 5 ಲಕ್ಷ, ಎಸ್.ಸಿ. ಎಸ್.ಟಿ. ಅನುದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹ 3.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ , ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ₹5 ಲಕ್ಷ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ, ಪಟ್ಟಣದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ₹ 45 ಲಕ್ಷ, ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ, ಜಾಹೀರಾತು ವಂತಿಕೆ ಇತರೆ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಪಾವತಿಸಲು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಪಿ.ಮಧು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಪುರಸಭೆ ಆರ್ಒ ಗಿರೀಶ್, ಆರ್ಐ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಪುರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ವೈಶಾಲಿ, ವನಿತಾ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಮೋಹನ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಕರವಸೂಲಿಗಾರರಾದ ಚಂದನ್, ಹರೀಶ್, ವನಜಾಕ್ಷಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾ, ಗೀತಾ, ಸ್ವರ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಜು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾರಾಯಣ್, ಚಿನ್ನೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.