ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ: ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ವಿ.
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:38 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:38 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ11ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಡಿಪಿಐ
