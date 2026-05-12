‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಜನರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು 135ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಿತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಬದ್ಧ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮದ್ದೂರು ಎಚ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್.ರಾವಣೀಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶವಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ದುಡಿದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೈಲಕುಪ್ಪೆಯ ಸೆರಾ ಲಾಚಿ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆರಾ ಜೆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ, ಸೇರಾ ಮೆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ, ನೊರ್ಲಾಂಗ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು, ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಪಿಎಸಿಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಯ್ಯ, ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರಾದ ಧನರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ದೇವೇಂದ್ರ, ಶಿವರಾಜ್, ಚಲುವರಾಜು, ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಯೋಗೇಶ್, ಮುತ್ತುರಾಜ್, ಮಹೇಶ್, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಾಚಾರ್, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಕಾಶ, ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯೋಗೀಶ್, ಮಹೇಶ್, ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿ ಟಿ., ವಿಜೇಂದ್ರ, ಹರೀಶ್ ಡಿ.ಕೆ., ಕೆ.ರವಿ, ಶಿವರಾಜ್, ಟಿ.ಹರೀಶ್, ಜಗದೀಶ್, ಸೋಮು ಡಿ.ಎನ್. ಸುಜಯ್, ಯೋಗಿ, ಮಂಜು, ಪುನೀತ್, ಅಶೋಕ್ ಕೆ., ಮಂಜು, ಸುಮಿತ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಡಿ.ರಮೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಹನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-38-590953416</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>