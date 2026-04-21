‘ದಾಸೋಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ದಾರ್ಶನಿಕ’

<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ‘ಕಾಯಕ ಸಮಾಜ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದ, ತೊಡೆದು ಸಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ದಾಸೋಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನಾಣ್ಣುಡಿಗೆ ಇವರೇ ವಿಶ್ವಗುರು. ಕಾಯಕತ್ವ ತತ್ವದಿಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಹೊಲದಪ್ಪ, ಕೆಲ್ಲೂರು ನಾಗರಾಜು, ಹಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿರಂಜನ್, ಗಿರೀಶ್, ಪ್ರಭುದೇವ, ತೋಂಟಪ್ಪ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಧು, ಲತಾ ಪರಮ ಶಿವಯ್ಯ, ಜೆಇ ದಿನೇಶ್, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಸೋಮಯ್ಯ. ಸಿಡಿಪಿಒ ವೀಣಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಶಕೀಲಾ ಬಾನು, ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-38-1897551462</p>