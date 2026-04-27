ಹಾವು ಕಡಿದು ಬಾಲಕ ಸಾವು

<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಮೆದೆಯಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಶಿಕಲಾ–ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ (14) ಮೃತ ಬಾಲಕ.</p>.<p>ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ ಸಮೀಪದ ಕೆಸುವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಆತ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಆತನನ್ನು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-51-1678176810</p>