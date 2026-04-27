ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಿಬೆಟನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ತಶಿ ಲುಂಪೋ ಟಿಬೆಟನ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟನ್ ಧರ್ಮ ಗುರು 11ನೇ ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮ ಅವರ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಭಾನುವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣ್ಯರು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿಬೆಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೆಂಬ ಸಿರಿಂಗ್, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಬೆಟನ್ನರ ಮೇಲೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಬೆಟನ್ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ 11ನೇ ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮ ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸುಳಿವನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟಿಬೆಟನ್ ಮಾದರಿಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>