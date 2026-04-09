ಯುವಕರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರಂಥ ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 9ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಜನಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ನಜ್ಮಾನಜೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲ ಧರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಮುಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ.ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ, ಮೈಟಿ ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ , ವಕೀಲರ ಸುದೇಶ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಅನುಪಮ ಆರ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಉಮೇಶ್, ರಾಮ, ಲಕ್ಷಣ, ಕೌಶಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮನು, ಮಣಿ, ದರ್ಶನ್, ರವಿಚಿಂಚು, ದಿಲನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>