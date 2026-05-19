ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕು

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹದ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬೀಳಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ತಂಬಾಕು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಕೆರೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದ 15 ದಿನಗಳು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಗಣೇಶ್.</p>.<p>ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ದರ ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದ ಶುಂಠಿ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಶುಂಠಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೋಟಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>