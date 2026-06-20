<p>ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಸಮೀಪದ ಕಿತ್ತೂರು ಗುರುವಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದಶರಥ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಎಚ್.ಎಫ್. ತಳಿಯ ಹಸು ಮೂರು ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಫ್. ತಳಿಯ ಹಸು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಸು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಕರುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಸೇರಿವೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದಶರಥ ಅವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಂದೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಪಶು ಪರೀಕ್ಷಕ ಪಿ.ಎಂ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಕಿತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-38-82815019</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>