ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮೈಲ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ಗಣೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 49 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿರುವ ನಮ್ಮವರು ಶಾಸಕರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕನಕದಾಸರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರಂತಹ ಅನೇಕರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂಥವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು. ರಾಯಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ತಿಪ್ಪೇಗೌಡ, ಆರ್. ಎಸ್.ಮಹದೇವ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಲರಾಮ್, ಕುರುಬ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಧರ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣ್ಣ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಟಿ. ಕುಮಾರ್, ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ನಾಗರಾಜ್ ನಂದೀಶ್, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ತಮ್ಮಣ್ಣೇಗೌಡ, ಡಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದೇಗೌಡ, ಮಾದೇವ್, ನಾಗಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಯಶೋದಾ, ಮಾಯಾವತಿ, ವತ್ಸಲ, ಮಂಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಕೆ.ಎಂ. ಜಯಣ್ಣ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಕೆ.ಎಸ್ ಪಾಪಣ್ಣ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಪ್ರಕಾಶ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ (ಖಜಾಂಚಿ ), ಗಂಗಾಧರ್ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ), ಮಾದೇವ್ (ಸಂಚಾಲಕ), ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪರಮೇಶ್, ಅಶೋಕ, ರಮೇಶ್, ಭಲೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಂತೋಷ್, ಫಾಲಾಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-38-693290019</p>