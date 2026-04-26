‘ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ಒದಗಿಸಿ’

<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ‘ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಮಧು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಸ.ನಂ.32/1ರಲ್ಲಿ 4.27 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಡಾಡಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ.ನಂ.31ರಲ್ಲಿರುವ ದಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ಡಿಸೋಜ, ಗೋಪಾಲ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಮಂಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-38-597418706</p>