ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ.ಜಿ ರಾಗಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶೈಲೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಬಂದ ಎಫ್ಸಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶೈಲೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, 'ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ರಾಗಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ನೀವು ರಾಗಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ? ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಗಿಯನ್ನು ವೇರ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಾರಿಯನ್ನು ತೂಕದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತೂಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದೇ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕೆ.ಜಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 79,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ರೈತರಿಂದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕೆ.ಜಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಕಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>