ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ದಿಟ್ಟೆಯರ ಕಥನಗಳು ಬೆಳಕಾದವೊ...

ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾವಗಳ ತೋಟವೊಂದು ಮೈದಾಳಿತ್ತು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ನೆನಪಿನ ನುಡಿಗಳು ಸಹೃದಯರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಾಗಿ ಬೇರುಗಳ ಚಾಚಿದವು. ಬಾಳಿನ ಸಂಕಟಗಳನು ನುಂಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಗುವಿನ ನೋಟಗಳ ದಕ್ಕಿಸಿದ 'ಕುಸುಮಬಾಲೆ'ಯರ ಸಾಧನೆಯ ಹೂಗಂಧದ ಕಂಪಿನ ಕಥನಗಳು ತಂಪಿನ ಮಳೆಗರೆದವು.

ನಾಡಿನ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರು ಕೈಚೆಲ್ಲದೇ ದಿಟ್ಟೆಯರಾಗಿ ನಿಂತು, ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹತ್ತು ಜೀವಗಳು ಆಡಿದ ಮಮತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದವು. ವೇದಿಕೆಯೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಧಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೂಡಿದರೆ, ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಮೂಡಿತ್ತು.

ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ 30 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಶಂಕರವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಸವಾಲುಗಳ ಮೀರಿ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ತುಮಕೂರಿನ ಟಿ.ಸಿ.ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಕಥನಗಳು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದವು.

ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತು...

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿಧಣಿಗಳ ಎದುರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕೀಲೆ ಎಂ.ಗೌಸಿಯಾ ಖಾನ್, 'ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದು ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಎದುರಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಮಾತು ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತು.

'ಮಾತನಾಡುವ ಗೊಂಬೆ' ಕಲೆಯ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ, ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿರವಾರದ ಜಾನು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಪಯಣವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.

ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಗುಡ್ಡುಗಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ಕಮಲಮ್ಮ, 'ದೇವರು ಶಕ್ತಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳು ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವ ತಂದರೆ, ಸಾರಂಗಧರನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ರಾಚಯ್ಯ ಸಾರಂಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿತು.

ಆಶಾಕಿರಣವಾದವು...

'ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲೆನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಭಗೀರಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ ಜಲ ಸೇನಾನಿ ಎಸ್.ಆಶಾ ಅವರ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಾಳಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾದವು.

'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರಬಹುದು. ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಮಗುವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸವಿತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು.

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 80 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾತೆಯಾದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶಿವಲೀಲಾ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಜಾಗನಕೋಟೆ ಹಾಡಿಯ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಉಕ್ಕಿತು.

ರಂಜಿಸಿದ ಜನ್ನಿ ಗಾಯನ...

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ನಡುವೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಎಚ್.ಜನಾರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಹ