ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರು | ಸಂವಾದ: ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ; ಆಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಷ್ಟಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ’</p>.<p>–ಹೀಗೆಂದು ಅಂತಿಮ ಮೂವತ್ತು ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಛಲದ ಹತ್ತು ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ತುಂಬಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದಗಲ್, ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಿಡಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಹಜ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಮುದಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘30ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರೇ. ಅವರ ಬದುಕೇ ಸಾಧನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಪರಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ? ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಇವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು. ಇವರ ಬದುಕು ಸಮಾಜದ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ’ ಎಂದು ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸುಧಾ’ದ ಮುಖ್ಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕಿ ರಶ್ಮಿ ಸಂವಾದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>