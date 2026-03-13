ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಹಕಾರಿ:ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ, ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಎಟಿಎಂಇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ವಿ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ 2 ದಿನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನ ‘ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ– ಭಾರತ್– 2026’ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅವಯವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಚಲನೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ವಾಯು, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನಾದವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಅರಿವಿರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಟಿಎಂಇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ , ‘ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಧೃಡ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 350 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ವಿವೈಎಎಸ್ಎ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಕಿ ಮಾಧವ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಲ್.ಬಸವರಾಜ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸದಾಶಿವೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಿ.ರೇಣಕಾದೇವಿ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಶ್ವರ್.ವಿ.ಬಸವಾರೆಡ್ಡಿ, ಹರಿದ್ವಾರದ ಪತಂಜಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಿಯಾರ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾ ರಮೇಶ್, ಎಟಿಎಂಇ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>