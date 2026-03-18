ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ

ಮೈಸೂರು: 'ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ 
ಅಂಥ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಕ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರವಲ್ಲ' ಎಂದರು. 

'ಇಂಧನ ಅಭಾವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಆಯುಕ್ತಗೆ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: 'ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

'ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ 5 ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿವೆ. ಲಂಚವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.