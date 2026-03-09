ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಂಜಾನ್‌: ಮೀನಾ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಚ್‌.ಕೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:29 IST
ಜುಬೇರ್‌ ಎಂ.ಡಿ
ಸಗೀರ್ ಅಹ್ಮದ್
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಟ್ಟೆ ಸಿಹಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ
ಜುಬೇರ್‌ ಎಂ.ಡಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ
Mysore

