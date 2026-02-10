ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರತ್ನಪುರಿ: ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎತ್ತುಗಳ ಉತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:39 IST
₹30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
-ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ, ರೈತ
ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಸುಬಾಗಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸೂಕ್ತ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
-ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ರೈತ
