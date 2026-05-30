Karnataka Rains: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ರೋಹಿಣಿ’ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಜೋರು ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುಗು–ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ವರುಣಾಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದು, ದಾರಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ರೋಹಿಣಿ' ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದೆ, ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಅವರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>