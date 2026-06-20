<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ ಸು. ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಧವಕೃಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವನವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಮಂಥನ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬುಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ವಿರಚಿತ ‘ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಧ್ಯೇಯಜೀವಿ’– ಮೈ.ಚ. ಜಯದೇವ: ಬದುಕು-ನೆನಪು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಸಂಘ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವರೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈವರೆಗೂ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದರಡಿ ನೂರಾರು ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಧ್ಯೇಯವೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>‘ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷವೂ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಮೈ.ಚ. ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p><p>ಉದ್ಯಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಣೈ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>