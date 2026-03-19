ದೇಗುಲದ ಹಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನ: ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್‌ ಆರೋಪ

ಮೈಸೂರು: 'ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹5.27 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹14.74 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಒಟ್ಟು ₹32 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ವರ್ತಕರು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಜಾತ್ರೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ₹4.47 ಲಕ್ಷ, 2020–21ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹21 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹3.74 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ₹32 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು. 'ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ದ ₹80 ಹುಂಡಿ ಹಣವೂ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮ: 'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹44 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ₹5–10 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ₹60 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಏನಾಯಿತು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ: '2018–19ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹24ರಷ್ಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 16.7ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ₹8.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನ್ಕುಮಾರ್, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಬಿಎಂ ಮಂಜು, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಜೆ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಆರ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅನಂತು, ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಇದ್ದರು.

'ಜಿಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ': 'ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು 'ಅವರು 2006ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಅಂದು ಜಿ.ಪಂ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವೇ?'