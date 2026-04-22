‘ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟವರು’

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: 'ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣ' ಎಂದು ಎಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರುಕಿಯಾಬೇಗಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಪ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿಭೂತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳು ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಭೇರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ದಡದಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್, ಕೆಡಗ ನಟರಾಜ್, ಎಲೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿರಸ್ತೇದ್ದಾರ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಿರ್ಲೆ ಮಹೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-38-367783571