ಸರಗೂರು ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ 131ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾಮಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ

<p>ಸರಗೂರು: ಸರಗೂರು ಜೈನ ಸಮಾಜದ 1008 ಅನಂತನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯದ 131ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾಮಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ರೋದಕ, ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳು ನಡೆದವು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿನ ಚೈತ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಹೋಮ ಹಾಗೂ 1008 ಅನಂತನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವಕಳಶ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು. ವಿವಿಧ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರಗೂರು ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ. ನಾಗರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ದೇವೇಂದ್ರಯ್ಯ, ಖಜಾಂಚಿ ನಿತಿನ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ, ಎಸ್.ಬಿ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎನ್. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್, ಪದ್ಮಪ್ರಭ, ಎಸ್.ಡಿ.ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೈನ್, ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೋಮಪ್ರಭ, ಎಸ್.ಬಿ. ಜಿವೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಮಂತ್, ಎಸ್.ಬಿ. ಗೊಮ್ಮಟರಾಜು, ಎಸ್.ಡಿ. ವಿಮಲ್ ಜೈನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ರವಿ, ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್, ಅನಂತಮತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರಾವಕ-ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-38-1907153966</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>