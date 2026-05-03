ಸರಗೂರು: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸರಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಧಾರಮಣ ಮೋಹನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಹವನ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಎಸ್ ಧನಂಜಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೌಶಿಕ್ ಎನ್. ಚಾರಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಜನ ತಂಡದ ಕಣ್ಣನ್ ಪ್ರಭು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು, ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರತಿಭಾ, ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿನಿತ್, ಲಲಿತಾ ನಾರಾಯಣ್, ಹೇಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-38-1606410297</p>