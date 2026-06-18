ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು

<p>ಸರಗೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಸಿ ಯೂಟಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದರ. ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿಗೂ ಬರ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶಾಲೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಊಟ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ತುಂತುರು ಹನಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನುಬೆಳೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಹೇಮಾವತಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-38-467573759</p>