‘ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಸರಗೂರು: 'ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕಿ ಜಶೀಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಗ-ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಧ್ವನಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೌರ್ಜನ್ಯಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರುಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 181,ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿಂಗರಾಜು, ಅನಿತಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>