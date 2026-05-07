‌ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ

ಸರಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ತೊಗಟವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ವರ್ಧಂತಿ ಹಾಗೂ 86ನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ನಾಂದಿ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ, ದುರ್ಗಾಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಧ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಭಕ್ತರ ಹರಕೆಯ ಬಾಯಿಬೀಗ, ಅಲಗು ಸೇವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ಖಡ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ಭಜನೆ, ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಅಮ್ಮನವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆದವು.

ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು, ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯುವಕರು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು.

'ಕಳೆದ 86 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ವರ್ಧಂತಿ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತೊಗಟವೀರ ಸಮಾದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ