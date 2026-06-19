ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಬಣ ಸೇರಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

<p>ಸರಗೂರು: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಲಿತರು, ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ಒಂದೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. 80ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಅನ್ಯಾಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಚಳವಳಿ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಘಟನೆ ವಿವಿಧ ಬಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ತತ್ವ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದಲಿತರಿಗೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಜನರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಸ್.ಡಿ.ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲ್, ಲಂಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕೂಡಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಹಾದನೂರು ಚಂದ್ರ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಲಂಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹುನಗಹಳ್ಳಿಗೋವಿಂದ, ದೇವಲಾಪುರ ಮಹೇಶ್, ಪುಟ್ಟು, ಹಳಿಯೂರು ನಾಗಣ್ಣ, ಕಲೇಶ್, ಹುಚ್ಚಯ್ಯ (ಸೇಟು), ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಕಾರಯ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಮಣ್ಣ, ಸೋಮೇಶ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಶಿವಮಲ್ಲು, ಹಾಲಯ್ಯ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-38-1104606638</p>