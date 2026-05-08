‘ಮಠಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಳ’

ಸರಗೂರು: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ₹25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಮಠವೂ ಒಂದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಜಾಗ ನೀಡಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ತಂದೆ ದಿ.ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮನವಿಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಠಕ್ಕೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಡದಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೈತ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಲುವಕೃಷ್ಣ, ಸಣ್ಣತಾಯಮ್ಮ, ಹೇಮಾವತಿ ರಮೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ.ರವಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂಗರಾಜು, ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಬಾಡಗ ಮಾದಪ್ಪ, ಬಸವ ಬಳಗದ ಹಂಚೀಪುರ ಗಣಪತಿ, ಕಾಟವಾಳು ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜು, ರಾಜಣ್ಣ, ಸುಪ್ರೀತ್, ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಿ.ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>