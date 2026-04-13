ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಉಪನಯನ

ಸರಗೂರು: 'ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾರುಪತ್ತೇದಾರ ಶಾಂತಿಪುರ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜೈನಭವನದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರ್ಚಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶೈವಾಗಮ ರೀತ್ಯಾ ಅರ್ಚಕರ ಪೂಜಾ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ ಪರಿಚಯ, ದೀಕ್ಷಾ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ವಾನ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಛಾರಣೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ದೀಕ್ಷಾ ಉಪನಯನ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಏ.22ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸುಮಾರು 100 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಉಪನಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ವೀರಣ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಶಾಂತಿಪುರ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎನ್., ಜಗದೀಶ್, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಯಶವಂತ್, ರಾಜಜ್ಞಾಪಿ, ನಂಜಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎನ್, ಸತೀಶ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನೀಲಕಂಠ, ನಟರಾಜು, ಸೋಮಣ್ಣ, ಮೇಘವತಿ ರಘು ಕೀರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-38-732106646</p>