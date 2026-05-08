ಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಸರಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮೂರು ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್.ವಿ.ಜನಾರ್ಧನ್ ಅವರ ಮನೆ ಚಾವಣಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶಿಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಂಚುಗಳು ಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>9ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಗೋಡೆ, ಹಂಚು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>