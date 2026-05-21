ಕ್ಷಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ ರೇ ಅಭಿಯಾನ

ಸರಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಗರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 100 ದಿನದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 100 ದಿನದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ..ಎಚ್.ಎಸ್. ಶರತ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 44 ಮಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ ರೇ ಮಾಡಲಾಯಿತು, 28 ಜನರಿಗೆ ಕಫ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್, ಸುಮಾ, ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನಾಗರಾಜು, ಉಮೇಶ್, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ರವಿರಾಜ್, ರಾಮು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಪೃಥ್ವಿ, ಆಶಾ, ಬಿಂದು, ರತ್ನಾ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ರಘು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ