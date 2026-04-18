ಬಸವ ತತ್ವ ಅಳವಡಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಖಿಲ್ಲೆ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ವರ್ಗ, ವರ್ಣ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು. ಕಾಯಕ-ದಾಸೋಹ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಸವ ತತ್ವವೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸವಣ್ಣ ನೀಡಿದ ವೈಚಾರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

'ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರದೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ರಿ, 'ಶರಣರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಯಂತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ಗಾರ್ ಲಿಂಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಮಠದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಟರಾಜ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸುನೀತಾ ರಾಣಿ ವಿ.ಡಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು., ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸಿಂಧು ಎನ್.ಆರ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಮ್ಯಾ ಪಿ. ವಂದಿಸಿದರು.