‘ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರಣ ಹಸಿಗೆ’ ಕೃತಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಸ್. ಶಿವಾನಂದ ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ಅಜಯಕುಮಾರ್ ತಾಂಡೂರ ಅವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಚಿಸಿರುವ 'ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಕರಣ ಹಸಿಗೆ - ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ' ಕೃತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಿವಾನಂದ ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಲಹುಣಸಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರು. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹25ಸಾವಿರ, ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏ.15ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಮೊರಬದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.