ಊರ ದೊರೆ ಇನ್ನೂ ಆಳಬೇಕಿತ್ತು: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಸರ

ಮೈಸೂರು: 'ನಮ್ಮೂರ ದೊರೆಯಂತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ'

–ಹೀಗೆಂದು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿಯ ಜನ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಈ ಹೈದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು 'ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ.

ತಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಊರಿಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ. ಬಡವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ, ಊರಿನ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮಯ್ಯನೇ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸುಳಿವು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ 'ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ'ನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನ ಕಣ್ಣೀರಾದರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಹಿರಿಯರು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸರ:

'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ–ಸಚಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವಿತ್ತು. ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಳ್ಳಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಕುಮಾರ್ ಬೆಟ್ಟಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ಬಡವರ ಬಂಧು:

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಬಡವರು, ಶ್ರಮಿಕರೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಹಲವು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅಂತಹವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರೊಡನೆ ವಕೀಲಿಕೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವೀರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತು ತಪ್ಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ:

'ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಸರಿಡಿದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ–ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ–ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಂತೂ ಅಗಾಧ. ಎಂದಿಗೂ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಇಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ' ಎಂದು ರಾಮು ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಕದ ಕಡವೆಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವ ನೆನೆದರು.

'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ