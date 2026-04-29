ಆಧುನಿಕ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಸೋಲಾಪುರ: ಬಟ್ಟೆ, ಚಾದರ ಹಾಗೂ ಟವಲ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊರೆತ ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹರಿಭಾಯಿ ದೇವಕರಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಂಢರಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಗಳವೇಢಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಧಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಯಕುಮಾರ ಗೋರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳವೇಢಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ಮಾರಕ, ಪಂಢರಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಹಿಣಿ ತಡವಳ್ಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ವೇತಾ ಹುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಶಶಿಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಯಕುಮಾರ ಗೋರೆ, ಶಾಸಕರಾದ ಸುಭಾಷ ದೇಶಮುಖ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಠೆ, ಸಮಾಧಾನ ಅವತಾಡೆ, ಯೋಗೇಶ ಟಿಳೇಕರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಹಿಣಿ ತಡವಳ್ಕರ್, ಮಹಾಪೌರ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಡ್ಯಾಲ್, ಉಪ ಮಹಾಪೌರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ದೇವಕರ, ಸಭಾಗೃಹ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಳೆ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜಿತಾ ಚಾಕೋತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ ವೈದ್ಯ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-26-86077367</p>