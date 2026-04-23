ಹಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಟೀಕೆ

'ಮೈಸೂರು:' 'ಹಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವವರು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ಅಂತಹವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಚಪಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ನಾರಿಯರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರುವ ತನಕ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.