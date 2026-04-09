ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಬಾರದು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು

ಮೈಸೂರು: 'ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಬೋಗಾದಿಯ ಅಮೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸಿನೆರಮಾ–2026' 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಯುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಧೈರ್ಯ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಹಬಾಳ್ವೆ:

'ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ರಿಟೇಕ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟನ ನೈಜ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಸಾರಥಿ' ಎಂದರು.

'ಟಿವಿಯು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಕಲಿತವು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು' ಎಂದರು.

ಅಮೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ನಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಶೇಖರ್ ಬಾಬು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕಿ ರೇಖಾ ಭಟ್, ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಮ್ಯಾ ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಮುಕ್ತ', 'ಅಮೃತ' ಹಾಗೂ '60 ಗಂಟೆ ಸವಾಲು' ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 60 ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಜೇತರ ವಿವರ

'ಮುಕ್ತ' ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಥಮ- ಸೆಬಿನ್ ಎಸ್. (ಚಿತ್ರ: ಮನೂಷಿ), ದ್ವಿತೀಯ- ಪರಾಗ್ ಸಾವಂತ್ (ಚಿತ್ರ: ತುಂಭಾ), ತೃತೀಯ- ಉದಯ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ (ಚಿತ್ರ: ವೀಲ್ಸ್), ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಸೆಬಿನ್ ಎಸ್., ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕಾರ- ಎ. ನಿಶಾರ್ ಶರೀಫ್, ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ- ಪರಾಗ್ ಸಾವಂತ್, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರಹಗಾರ- ಸೆಬಿನ್ ಎಸ್., ಉತ್ತಮ ನಟಿ - ಶೀಲಾ.

60 ಗಂಟೆಗಳ ಸವಾಲು: ಪ್ರಥಮ– ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ.ಕೆ. (ಚಿತ್ರ: ವ್ಯೂಹ), ದ್ವಿತೀಯ– ಆರ್ಯ (ಚಿತ್ರ: ನಾಂದಿ), ತೃತೀಯ– ಅಭಿನವ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (ಚಿತ್ರ: ನಿಝಲುಕಲ್).

ಅಮೃತ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಥಮ– ಅಂಕಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ (ಚಿತ್ರ: ಕವಿತಾ), ದ್ವಿತೀಯ– ಸಂಜೀವ್ ಎಂ.ಎಂ. (ಚಿತ್ರ: ಜೈನ್), ತೃತೀಯ– ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಚಿತ್ರ: ಡಿಡ್), ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ– ಅಂಕಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕಾರ– ಅಂಕಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ– ಎಸ್. ಕಿಶನ್, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರಹಗಾರ– ಸಂಜೀವ್ ಎಂ.ಎಂ., ಉತ್ತಮ ನಟ– ಆಯುಷ್ ರಾಜೇಶ್.