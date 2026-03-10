ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಜಯಪುರ:</strong> ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 12ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 11ಮಂದಿ, ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೋಟಿಹುಂಡಿ ಮಹದೇವು, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಎಲ್.ಜಿ ಸುರೇಶ್, ಲಿಂಗಾಂಬುದೀ ಪಾಳ್ಯ ಪ್ರೇಮಾ ಮಹದೇವು, ಕೋಟೆಹುಂಡಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕೆ.ರವಿ, ಉದ್ಬೂರು ಜಯಮ್ಮ ಅಂಕನಾಯಕ, ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಪಾಳ್ಯ ಆರ್.ಮಹೇಶ್, ಉದ್ಬೂರು ಗೋವಿಂದನಾಯಕ, ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ರಮೇಶ್ ಮಾಯಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗುರೂರು ಮಹೇಶ್, ಉದ್ಬೂರು ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರೂರು ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೋಟೆಹುಂಡಿ ಮಹದೇವು ಅವರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಗುರೂರು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು .</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>