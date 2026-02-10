ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ತರಬೇತುದಾರ ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಶಕ್ತಿ: ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು’ ವಿಷಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು, ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವುದನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಕಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಫಣೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಕೆ. ಸೌಮ್ಯ ಈರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>