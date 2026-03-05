ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಂಪಾಪುರ: ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿಗೂ ಬಂತು ಬೆಲೆ

ರವಿಕುಮಾರ್
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:06 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:06 IST
ಭತ್ತದ ಹುಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿನ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಗಣೇಶ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಿದು.
ರಮೇಶ್ ಕಬ್ಬು, ಬೆಳೆಗಾರ
ಹಂಪಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು 
MysoreSugar cane

