ಹಂಪಾಪುರ: ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿಗೂ ಬಂತು ಬೆಲೆ

<p><strong>ಹಂಪಾಪುರ</strong>: ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗು (ತರಗು) ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗದ ರೀತಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂತೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ₹35 ರಿಂದ ₹40 ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗು ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಟಾವಿನ ಬಳಿಕ ಜಮೀನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ರೈತರು ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳಗಾರರು ಈ ಸೋಗನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೋಗಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಕರೆ ಸೋಗಿಗೆ ₹5,000–₹10,000ವರೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿನ ಬೆಲೆಗೂ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಬ್ಬಿನಸೋಗು ಹಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತ ಕೇಳಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿನ ಬಳಿಕ ಗುಡಿಸಲ ಚಾವಣಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸೋಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಜಮೀನು ಹಸನು ಮಾಡಲು ಸೋಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೋಗು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗದ ರೀತಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ₹10ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂತೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘4000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ’ </strong></p><p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 4750 ರೈತರು ಸುಮಾರು 3600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 1200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. 4000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಭತ್ತದ ಹುಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿನ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಗಣೇಶ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಿದು. </blockquote><span class="attribution">ರಮೇಶ್ ಕಬ್ಬು, ಬೆಳೆಗಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>