ಸುತ್ತೂರು ಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏ.7ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಕೃಷಿ ಪಾಠ’ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

ಮೈಸೂರು: ಸುತ್ತೂರು ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್–ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕೃಷಿ ಪಾಠ–ದೇಸಿ ಆಟ'– ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏ.7ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋವು ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕೈತೋಟ, ಎರೆಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜದುಂಡೆ ತಯಾರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ, ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ಜೇನು ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮಾವಿನ ಕಟಾವು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸವಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬುಗುರಿ, ಗಾಳಿಪಟ, ಗೋಲಿ, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ, ಅಳುಗುಳಿ ಮನೆ, ಚೌಕಾಬಾರ, ಲಗೋರಿ, ಬಳೆ ಆಟ ಮೊದಲಾದ ದೇಸಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನೀತಿಕತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕಾಗದದಿಂದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಆಟಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿ, ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

6ರಿಂದ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬಂದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಏ.5ರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಿಡ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 87628 40430 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಚಾಲಕಿ ಎಚ್.ವಿ. ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.