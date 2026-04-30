ಸಂಭ್ರಮದ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉತ್ಸವ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 81ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಏ. 26ರಿಂದ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗುರು ವೃಂದ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಉದ್ದದ ಸರಳು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಮನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಂತು ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರದಿಂದಲೇ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಿಂದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಕನ್ನಿಕಾ ದೇವತೆಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ, ತೀರ್ಥ ಕೊಡ ಉತ್ಸವ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಕಾಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ, ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆದಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯ ದೀಪದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಸಮೇತ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>