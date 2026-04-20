ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಬನ್ನೂರಿನ ಸಂತೆಮಾಳ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಮಾನು ನಾಮಫಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಮುಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಚಲುವರಾಜು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಕಲಿತ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗೂಳೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗೂಳೇಗೌಡ, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದೀಶ್, ಬನ್ನೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಕೇಶವ, ಮರೀಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಉಮೇಶ್, ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ, ನಾಗೇಶ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮೂರ್ತಿ, ಅಶೋಕ್, ಲೋಕೇಶ್, ಕೆಂಪಲಿಂಗ, ಸಂತೋಷ್, ರಂಜಿತ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ದೇವರಾಜು, ದಿಲೀಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>